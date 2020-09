Barbara D’Urso idolo delle casalinghe | “La battaglia contro la violenza sulle donne”

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 settembre 2020)D’Urso è ormai il volto noto per eccellenza all’interno di Canale 5 e insieme ai suoi tantissimi programmi porta avanti ormai da 13 lunghi anni laladonne. Proprio per questo la conduttrice viene definita a tutti gli effetti l’che, ogni pomeriggio non perdono mai un suo appuntamento con Pomeriggio Cinque. La conduttrice si è così lasciata andare e durante l’intervista a Io Spio si è mostrata pronta ancora una volta a combattereladonne e per i diritti dei gay. Quali sono state le sue parole?D’Urso...