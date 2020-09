Barack Obama posta su Instagram e Twitter il suo numero di telefono: «Fatemi sapere cosa voterete» (Di venerdì 25 settembre 2020) Michelle e Barack Obama, amore social sfoglia la gallery Come si fa – obiettivamente – a non avere nostalgia di un ex presidente che, scaduto il suo mandato presidenziale, continua a mantenere con i suoi cittadini un legame di empatia e di confronto alla pari? Barack Obama, 59 anni, nonostante abbia lasciato la carica di 44° presidente degli Stati Uniti nel 2017, non smette di “esserci” per le persone che ha guidato e amministrato per otto anni. E che hanno bisogno di fare scelte consapevoli sulle prossime elezioni presidenziali ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Michelle e, amore social sfoglia la gallery Come si fa – obiettivamente – a non avere nostalgia di un ex presidente che, scaduto il suo mandato presidenziale, continua a mantenere con i suoi cittadini un legame di empatia e di confronto alla pari?, 59 anni, nonostante abbia lasciato la carica di 44° presidente degli Stati Uniti nel 2017, non smette di “esserci” per le persone che ha guidato e amministrato per otto anni. E che hanno bisogno di fare scelte consapevoli sulle prossime elezioni presidenziali ...

robertabendine1 : RT @Unomattina: 'In Italia si dice di Melania Trump 'che carina' perchè è una modella ma da americano voglio dirlo, Melania Trump è una raz… - Giampanet : RT @Unomattina: 'In Italia si dice di Melania Trump 'che carina' perchè è una modella ma da americano voglio dirlo, Melania Trump è una raz… - lore526 : RT @mariobianchi18: Il #25settembre 2009 Barack Obama, il primo ministro inglese Gordon Brown e il presidente Nicolas Sarkozy, in un annunc… - nail18coerenza : RT @mariobianchi18: Il #25settembre 2009 Barack Obama, il primo ministro inglese Gordon Brown e il presidente Nicolas Sarkozy, in un annunc… - mariobianchi18 : Il #25settembre 2009 Barack Obama, il primo ministro inglese Gordon Brown e il presidente Nicolas Sarkozy, in un an… -