Bannon | “Se Biden vince le elezioni sarà guerra civile”

Un'inviato de La Stampa riporta le dichiarazioni di Bannon, ex stratega di Trump. "C'è un piano dei democratici per cambiare il voto" Un inviato de La Stampa ha riportato delle dichiarazioni davvero molte forte da parte del vecchio stratega di Trumo, Steve Bannon. Il suo pensiero di base è che ci sia un complotto da parte dei democratici per cambiare il voto delle presidenziali. Accuse molto forti che si traducono in un incitamento a fare una guerra civile se Biden dovesse vincere le elezioni. "Ci sarà l'equivalente di una guerra civile, che comincerà la sera del 3 novembre, quando si rifiuteranno di dichiarare Trump presidente". Questa la previsione apocalittica di Steve ...

