Bambini malanni stagionali | la Bronchiolite | cosa è | come si previene | sintomi | cura

La Bronchiolite è una delle infezioni più temute dai neo genitori, colpisce solitamente i bambini più piccoli. Cosa è, quali sono i sintomi, come si previene e come si cura. Può un semplice raffreddo ...

Bambini ammalati e riammissione in classe: cortocircuito di regole tra scuole e pediatri

La partenza delle scuole coincide con l’arrivo della stagione autunnale e dei malanni stagionali ad essa connessi. Con i primi raffreddori è partito l’incubo Covid nelle scuole. Fioccano le iniziative ...

