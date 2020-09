Avvocato Di Cintio: «Suarez? Nessun tesserato della Juve ha agito» (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Avvocato Cesare di Cintio fa chiarezza sulla posizione della Juventus nel caso Suarez: ecco le sue parole sulla vicenda L’Avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, è intervenuto a Tuttosport sulla posizione della Juventus nel caso Suarez. Ecco le sue parole sulla vicenda. DI Cintio – «Se non c’è una chiara azione di un tesserato, i fatti non sono nella giurisdizione della giustizia sportiva. E qui di tesserati che agiscono non ce ne sono ancora. Saurez è teserato per una federazione straniera, l’Avvocato Turco non è tesserata e, inoltre, non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Cesare difa chiarezza sulla posizionentus nel caso: ecco le sue parole sulla vicenda L’Cesare Di, esperto di diritto sportivo, è intervenuto a Tuttosport sulla posizionentus nel caso. Ecco le sue parole sulla vicenda. DI– «Se non c’è una chiara azione di un, i fatti non sono nella giurisdizionegiustizia sportiva. E qui di tesserati che agiscono non ce ne sono ancora. Saurez è teserato per una federazione straniera, l’Turco non è tesserata e, inoltre, non ...

infoitsport : L’avvocato Di Cintio: “Se non ci sono prove la Juve non rischia” - junews24com : Caso Suarez, avvocato di Cintio: «Nessun tesserato Juve ha agito» - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??In diretta su - sportface2016 : Caso #Suarez, avvocato Di Cintio: 'A oggi non risultano indagati il giocatore o un tesserato della #FIGC. Sanzioni… - calciomercatoit : ??In diretta su -