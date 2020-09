Avete mai visto la figlia di Cristina Parodi? Ha 24 anni e sono identiche [FOTO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Cristina Parodi è una delle conduttrici e giornaliste televisive italiane più apprezzate. È uno dei volti più famosi del TG5 e del programma Verissimo. La Parodi si è sposata nel 1995 con Giorgio Gori, all’epoca direttore di Canale 5 e attualmente sindaco di Bergamo, città nella quale vivono. I due hanno avuto tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. La primogenita porta il nome della zia e Benedetta Gori è figlia di due nomi importanti della televisione italiana che da sempre l’hanno sostenuta. Il rapporto con i genitori è molto forte ma i fan notano una forte somiglianza tra madre e figlia. Benedetta Gori, figlia di Cristina ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 settembre 2020)è una delle conduttrici e giornaliste televisive italiane più apprezzate. È uno dei volti più famosi del TG5 e del programma Verissimo. Lasi è sposata nel 1995 con Giorgio Gori, all’epoca direttore di Canale 5 e attualmente sindaco di Bergamo, città nella quale vivono. I due hanno avuto tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. La primogenita porta il nome della zia e Benedetta Gori èdi due nomi importanti della televisione italiana che da sempre l’hanno sostenuta. Il rapporto con i genitori è molto forte ma i fan notano una forte somiglianza tra madre e. Benedetta Gori,di...

AlbertoBagnai : Tanto se aveste potuto capire quale errore fosse inventare una parola di cui non vi era alcun bisogno non la avrest… - SkyItalia : I protagonisti della vostra infanzia come non li avete mai visti! #XF2020 - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - ___Enigmi___ : Comunque non capisco perché alcuni locals debbano rompere i coglioni dicendo 'SoNo SoLo DiSeGnI!! NoN vI cAgHeRaNnO… - anankeanomalos : RT @mutteerr: ci pensate mai che la banconota che avete in mano qualche tossico l'ha usata per pippare e qualche spaccino se l'è messa nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto la prima figlia 30enne? La madre è un’ex modella MeteoWeek Selena Gomez mostra la sua cicatrice su Instagram

Come di certo ricorderete, nel 2017 la cantante texana ha subito un trapianto di rene a causa del lupus: non ne ha mai fatto mistero, certo, ma fino a ieri non aveva mai mostrato pubblicamente i segni ...

Messi stoccata al Barça su Suarez: "Non meritavi di essere trattato così"

Se qualcuno avesse avuto ancora il dubbio che Leo Messi, dopo la forzata permanenza a Barcellona, avesse deciso di sotterrare l'ascia di guerra con il club, è bastato il post su Instagram per salutare ...

Come di certo ricorderete, nel 2017 la cantante texana ha subito un trapianto di rene a causa del lupus: non ne ha mai fatto mistero, certo, ma fino a ieri non aveva mai mostrato pubblicamente i segni ...Se qualcuno avesse avuto ancora il dubbio che Leo Messi, dopo la forzata permanenza a Barcellona, avesse deciso di sotterrare l'ascia di guerra con il club, è bastato il post su Instagram per salutare ...