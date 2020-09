Avellino | andamento lento sul mercato | Di Somma prova la stretta finale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Spero e penso che la società intervenga subito. Mancano ancora degli elementi. Dobbiamo aumentare la qualità e la disponibilità degli elementi”. E’ il messaggio lanciato, dopo la sconfitta in Coppa Italia, dal tecnico dell’Piero Braglia. La gara contro il Renate ha messo a nudo la coperta corta dei lupi. Numericamente mancano diverse pedine. L’attende di ufficializzare Nikolic, D’Angelo e Rizzo. Per il primo c’è da attendere il via libera della federazione croata. I restanti sono già in Irpinia da tempo ma l’impasse societario del Livorno rallenta la situazione. In difesa, come anticipato nei giorni scorsi, Diha raggiunto l’accordo con Silvestri del Potenza. Nel ...