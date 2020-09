Autostrade, Atlantia conferma: cessione solo a condizioni di mercato. Fonti Cdp: senza manleva si chiude la trattativa (Di venerdì 25 settembre 2020) Atlantia va avanti per la sua strada. Con una breve lettera il gruppo conferma che ha avviato la procedura per la cessione dell’88% di Aspi, o attraverso quotazione o con vendita diretta rivolta anche alla Cassa depositi e prestiti. Una risposta alla missiva inviata giovedì dalla stessa Cdp: la holding in mano per il 30% ai Benetton ribadisce la richiesta di un’operazione che avvenga a prezzi di mercato e senza sconti. La controllata del ministero dell’Economia invece chiede la manleva sui danni provocati dal crollo del Ponte di Genova. In sostanza, eventuali risarcimenti stabiliti in sede di giudizio civile per il disastro del Morandi resterebbero a carico dei Benetton e degli altri vecchi soci. senza questa condizione, fanno sapere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020)va avanti per la sua strada. Con una breve lettera il gruppoche ha avviato la procedura per ladell’88% di Aspi, o attraverso quotazione o con vendita diretta rivolta anche alla Cassa depositi e prestiti. Una risposta alla missiva inviata giovedì dalla stessa Cdp: la holding in mano per il 30% ai Benetton ribadisce la richiesta di un’operazione che avvenga a prezzi disconti. La controllata del ministero dell’Economia invece chiede lasui danni provocati dal crollo del Ponte di Genova. In sostanza, eventuali risarcimenti stabiliti in sede di giudizio civile per il disastro del Morandi resterebbero a carico dei Benetton e degli altri vecchi soci.questa condizione, fanno sapere ...

