Autismo | arriva l' app per capire come riconoscerlo in un bambino | ecco come funziona

Una app basata sull'intelligenza artificiale potrebbe accelerare le diagnosi di autismo permettendo di farle anche a medici non specialisti della materia. A metterla a punto, riferisce il sito Ieee Spectrum, è ...

Una app basata sull'intelligenza artificiale potrebbe accelerare le diagnosi di autismo, permettendo di farle anche a medici non specialisti della materia. A metterla a punto, riferisce il sito Ieee S ...

MANIAGO Autismo percorso di vita è una marcia, tra associazioni e genitori

Noi uniti per l'Autismo è un'associazione di genitori con figli con spettro autistico attiva nel pordenonese e che, con questa iniziativa, promuove la terza edizione del percorso di sensibilizzazione ...

