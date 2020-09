Aurier il terzino dei sogni del Milan. Contatto tra i rossoneri e Tottenham (Di venerdì 25 settembre 2020) Aurier corteggiato dal Milan, contatti in corso con il club del calciatore Il Milan cerca un terzino, il preferito è Aurier. Maldini prova a convincere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 25 settembre 2020)corteggiato dal, contatti in corso con il club del calciatore Ilcerca un, il preferito è. Maldini prova a convincere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#Milan - pista #Aurier non tramontata: dalla ???? contatti tra rossoneri e il #Tottenham per il terzino ??#CMITmercat… - calciomercatoit : ???#Milan - pista #Aurier non tramontata: dalla ???? contatti tra rossoneri e il #Tottenham per il terzino ??… - WgAlenta : RT @Angelredblack1: Speriamo. #Aurier può giocare anche difensore centrale oltre che terzino destro e terzino sinistro. Elemento duttile e… - Angelredblack1 : Speriamo. #Aurier può giocare anche difensore centrale oltre che terzino destro e terzino sinistro. Elemento duttil… - sportli26181512 : Dalla Francia: Milan e Tottenham in trattativa per Aurier, i rossoneri lo vorrebbero a titolo definitivo: Secondo q… -