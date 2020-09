Auditorium-Parco della Musica, al via festival Digital (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Dal Pianeta Virtuale creato per simulare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla “nostra” Terra (con tutti i possibili scenari) fino all’esplorazione spaziale e al suo futuro, tra politica di cooperazione internazionale, ricerca e investimenti stanziati. Saranno questi i temi al centro dei prossimi appuntamenti previsti all’interno del ‘National Geographic festival delle scienze Digital’, previsti per lunedi’ 28 e mercoledi’ 30 settembre. Gli eventi in streaming promossi dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Codice Edizioni e sempre disponibili nei canali social stanno traghettando da giugno il pubblico verso l’edizione live del festival, previsto dal 23 al 29 novembre negli straordinari spazi dell’Auditorium ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Dal Pianeta Virtuale creato per simulare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla “nostra” Terra (con tutti i possibili scenari) fino all’esplorazione spaziale e al suo futuro, tra politica di cooperazione internazionale, ricerca e investimenti stanziati. Saranno questi i temi al centro dei prossimi appuntamenti previsti all’interno del ‘National Geographicdelle scienze’, previsti per lunedi’ 28 e mercoledi’ 30 settembre. Gli eventi in streaming promossi dalla Fondazioneper Roma in collaborazione con Codice Edizioni e sempre disponibili nei canali social stanno traghettando da giugno il pubblico verso l’edizione live del, previsto dal 23 al 29 novembre negli straordinari spazi dell’...

Confindustria : ?? Save the date | Appuntamento con l’Assemblea #Confindustria2020 Martedì 29 settembre, ore 15.00, Auditorium Par… - Lexis_Srl : Torniamo a incontrare lettori e autori, a Roma dall’1 al 4 ottobre. Passa a trovarci all'Auditorium Parco della Mus… - Confitarma1 : RT @Confindustria: ?? Save the date | Appuntamento con l’Assemblea #Confindustria2020 Martedì 29 settembre, ore 15.00, Auditorium Parco de… - ConfSerbia : RT @Confindustria: ?? Save the date | Appuntamento con l’Assemblea #Confindustria2020 Martedì 29 settembre, ore 15.00, Auditorium Parco de… - MicMattioli83 : RT @Confindustria: ?? Save the date | Appuntamento con l’Assemblea #Confindustria2020 Martedì 29 settembre, ore 15.00, Auditorium Parco de… -

Ultime Notizie dalla rete : Auditorium Parco Ecco prossimi appuntamenti all'Auditorium-Parco della Musica RomaDailyNews Auditorium-Parco della Musica, al via festival Digital

Roma – Dal Pianeta Virtuale creato per simulare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla “nostra” Terra (con tutti i possibili scenari) fino all’esplorazione spaziale e al suo futuro, tra politica ...

Ecco prossimi appuntamenti all’Auditorium-Parco della Musica

Roma – La programmazione di Auditorium Reloaded continua, in collaborazione con RomaEuropa Festival, con due appuntamenti imperdibili: domenica 27 il musicista e artista tedesco, inventore del softwar ...

Roma – Dal Pianeta Virtuale creato per simulare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla “nostra” Terra (con tutti i possibili scenari) fino all’esplorazione spaziale e al suo futuro, tra politica ...Roma – La programmazione di Auditorium Reloaded continua, in collaborazione con RomaEuropa Festival, con due appuntamenti imperdibili: domenica 27 il musicista e artista tedesco, inventore del softwar ...