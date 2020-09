Attentato Parigi, due feriti dipendenti di un'agenzia di stampa (Di venerdì 25 settembre 2020) I due feriti nell'Attentato a Parigi sono dipendenti dell'agenzia Premie're ligne, rimasta nell'edificio in cui sorgeva anche la redazione di Charlie Hebdo, attaccata 5 anni fa. I due erano usciti in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) I duenell'sonodell'Premie're ligne, rimasta nell'edificio in cui sorgeva anche la redazione di Charlie Hebdo, attaccata 5 anni fa. I due erano usciti in ...

Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - rtl1025 : ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dal… - SkyTG24 : #Parigi, 4 persone accoltellate vicino all'ex sede di #CharlieHebdo: fermato un sospetto - PazzoPerDomani : RT @domanigiornale: +++ Operazione antiterrorismo in corso +++ #CharlieHebdo - dambrosioandrea : RT @SkyTG24: #Parigi, 4 persone accoltellate vicino all'ex sede di #CharlieHebdo: fermato un sospetto -