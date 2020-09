Atletico Madrid | Cerezo accoglie Suarez | “Era destino Ci avevamo provato anche quando giocava in Olanda…”

(Di venerdì 25 settembre 2020) L'è pronto adre Luis. L'attaccante ex Barcellona è già adopo aver salutato i blaugrana e si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Colchoneros. Adrloil presidente Enriqueche ai microfoni di di Marca ha espresso la sua opinione sul trasferimento del 33enne uruguaiano.: "Volevamo da tempo. Era"caption id="attachment 1026199" align="alignnone" width="720"(getty images)/caption"Penso che un grande giocatore stia arrivando da noi", ha affermato senza dubbi. "è uno dei migliori marcatori in Europa e ...

DiMarzio : #Suarez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'#AtleticoMadrid - romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - DiMarzio : #Calciomercato | #Suarez all'#AtleticoMadrid. Accordo raggiunto - vivodijuvee : RT @dreaminhogvarts: Morata: “Il mio sogno da bambino era giocare nell'Atletico Madrid e l'ho raggiunto, poi son venuto qua, in una squadra… - SimoneAvsim : #Morata: 'Ho parlato con tutti e c'era la possibilità di tornare qua. Sono stato molto felice nell'Atletico Madrid.… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

L’Atletico Madrid è pronto ad accogliere Luis Suarez. L’attaccante ex Barcellona è già a Madrid dopo aver salutato i blaugrana e si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Col ...Sono passati quattro anni da quando Morata ha salutato la Juventus per tornare al Real Madrid, dove però non è riuscito a sfondare. Poi ecco l'avventura al Chelsea ed il ritorno a Madrid, ma sponda At ...