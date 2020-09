Atlantia, Morselli (ad di ArcelorMittal Italia) alla corte dei Benetton: sarà consigliera della holding almeno fino al prossimo 30 ottobre (Di venerdì 25 settembre 2020) Dall’acciaio alla holding controllata dalla famiglia Benetton. Lucia Morselli è stata cooptata dal cda di Atlantia come consigliera fino al prossimo 30 ottobre, quando l’assemblea degli azionisti tornerà a riunirsi per la nomina del consigliere. L’amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia entra quindi “ad interim” nel board della holding che detiene il controllo di Autostrade per l’Italia. ArcelorMittal e Autostrade sono entrambe impegnate in un serrato braccio di ferro con il governo sul futuro dell’Ilva e delle rete autostradale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Dall’acciaiocontrollata dfamiglia. Luciaè stata cooptata dal cda dicomeal30, quando l’assemblea degli azionisti tornerà a riunirsi per la nomina del consigliere. L’amministratrice delegata dientra quindi “ad interim” nel boardche detiene il controllo di Autostrade per l’e Autostrade sono entrambe impegnate in un serrato braccio di ferro con il governo sul futuro dell’Ilva e delle rete autostradale ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha cooptato Lucia Morselli quale Consigliere della Societa'. Lo riferisce una nota. Morselli si e' dichiarat ...

