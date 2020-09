Atalanta, Ilicic verso il rientro: potrebbe andare in panchina con il Torino (Di venerdì 25 settembre 2020) Josip Ilicic vicino al rientro. L’attaccante sloveno potrebbe essere convocato per la sfida di domani contro il Torino. Lo conferma anche De Roon Dopo aver saltato la prima giornata, l’Atalanta è pronta a fare il suo esordio in campionato. Domani i nerazzurri sfideranno il Torino in trasferta, mentre mercoledì affronteranno la Lazio nel recupero della prima giornata. Contro i granata potrebbe rivedersi anche Ilicic. Lo sloveno è vicinissimo al rientro, e non è da escludere una sua convocazione per il match di domani. Difficile che lo l’attaccante sia già pronto per giocare, ma dopo mesi difficili una convocazione rappresenterebbe il primo passo verso il recupero ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Josipvicino al. L’attaccante slovenoessere convocato per la sfida di domani contro il. Lo conferma anche De Roon Dopo aver saltato la prima giornata, l’è pronta a fare il suo esordio in campionato. Domani i nerazzurri sfideranno ilin trasferta, mentre mercoledì affronteranno la Lazio nel recupero della prima giornata. Contro i granatarivedersi anche. Lo sloveno è vicinissimo al, e non è da escludere una sua convocazione per il match di domani. Difficile che lo l’attaccante sia già pronto per giocare, ma dopo mesi difficili una convocazione rappresenterebbe il primo passoil recupero ...

