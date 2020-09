Atalanta, Gasperini: “Stiamo bene. Sarà campionato equilibrato. Scudetto? Prima iniziamo, poi vedremo con quali obiettivi” (Di venerdì 25 settembre 2020) Prima conferenza stampa della stagione per Gian Piero Gasperini, mister dell'Atalanta, che domani affronterà il Torino in campionato. Il tecnico della Dea ha presentato ai media presenti la sfida contro i Granata delle 18.00.Torino-Atalanta, parla Gasperinicaption id="attachment 1026985" align="alignnone" width="594" Gasperini (Twitter Atalanta)/caption"Abbiano fatto un buon lavoro in queste settimane, fisicamente stiamo bene", ha esordito Gasperini sulle condizioni della sua squadra. "I giocatori che sono arrivati in questo mercato sono interessanti, qualcuno ha bisogno di tempo per recuperare, Romero sarà squalificato domani". "Se giocheranno fin da subito? Adesso ripartiamo con quelli ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020)conferenza stampa della stagione per Gian Piero, mister dell', che domani affronterà il Torino in. Il tecnico della Dea ha presentato ai media presenti la sfida contro i Granata delle 18.00.Torino-, parlacaption id="attachment 1026985" align="alignnone" width="594"(Twitter)/caption"Abbiano fatto un buon lavoro in queste settimane, fisicamente stiamo", ha esorditosulle condizioni della sua squadra. "I giocatori che sono arrivati in questo mercato sono interessanti, qualcuno ha bisogno di tempo per recuperare, Romero sarà sficato domani". "Se giocheranno fin da subito? Adesso ripartiamo con quelli ...

Atalanta_BC : #Gasperini: “Il Torino è una squadra costruita per avere ambizioni importanti' “Torino are a team built to have im… - marinabeccuti : Atalanta, Gasperini: 'Torino? Squadra costruita per ambizioni importanti' - Torinogranatait : Atalanta, Gasperini: 'Torino? Squadra costruita per ambizioni importanti' - Atalanta_BC : #Gasperini: “È un premio per una stagione straordinaria vissuta da tutta la squadra” “It's an award for an extraor… - Atalanta_BC : #Gasperini: “Il quinto posto tra i migliori allenatori degli UEFA awards? È un riconoscimento internazionale, una s… -