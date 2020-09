Artprice | Sotheby' s | Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) PARIS, 25 settembre 2020 /PRNewswire/Lo scorso 29 giugno, il carismatico banditore di's, Oliver Barker, ha brillantemente coordinato da solo, davanti a una platea di monitor, la vendita del trittico di Francis BaconInspired by the Oresteia of Aeschylus (1981) per 84,55 milioni di dollari. È stato un risultato particolarmente rassicurante per il Mercato dell'Arte... seppur non privo di rischi. Nell'ottobre 2017, a Londra, Christie's non riuscì a vendere il dipinto di Bacon Study of Red Pope 1962. 2nd Version (1971), dal quale ci si aspettava il record di vendita assoluto nelle aste europee con oltre 90 milioni di dollari. A seguito della cancellazione di tutte le principali fiere e aste primaverili, il mercato dell'arte di fascia alta è chiaramente affamato. Tranne un paio di opere di altissimo livello proposte nelle sale d'asta di ...