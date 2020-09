Arsenal, Aubameyang rivela: “Rinnovato contratto per l’amore dei fan e… per Arteta” (Di venerdì 25 settembre 2020) Pierre Emerick Aubameyang ha deciso di restare all'Arsenal e legarsi ancora al club di Londra. Merito dei recenti successi, sicuramente, ma anche di due fattori importanti che lo stesso centravanti del Gabon ha deciso di confidare nella recente intervista rilasciata a Sky Sports UK.Aubameyang: "All'Arsenal per due motivi"caption id="attachment 1014309" align="alignnone" width="633" Aubameyang (getty images)/caption"Due cose mi hanno convinto a restare all'Arsenal", ha esordito spiegando Aubameyang. "La prima è Mikel Arteta, perché da quando è arrivato ha portato molta positività e una nuova filosofia. Penso che sia stato importante e sento di poter migliorare con lui. Penso che questo sia stato il fattore chiave, insieme all'amore che ricevo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Pierre Emerickha deciso di restare all'e legarsi ancora al club di Londra. Merito dei recenti successi, sicuramente, ma anche di due fattori importanti che lo stesso centravanti del Gabon ha deciso di confidare nella recente intervista rilasciata a Sky Sports UK.: "All'per due motivi"caption id="attachment 1014309" align="alignnone" width="633"(getty images)/caption"Due cose mi hanno convinto a restare all'", ha esordito spiegando. "La prima è Mikel Arteta, perché da quando è arrivato ha portato molta positività e una nuova filosofia. Penso che sia stato importante e sento di poter migliorare con lui. Penso che questo sia stato il fattore chiave, insieme all'amore che ricevo ...

