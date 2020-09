Arriva un altro royal baby! La principessa è incinta: l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace (Di venerdì 25 settembre 2020) E alla fine i rumor sulla gravidanza avevano ragione: la principessa è in dolce attesa e aspetta il suo primo figlio. A qualche giorno dalla voce bomba, ecco Arrivare l’ufficialità tramite un post pubblicato su Instagram dalla futura mamma. Un post inequivocabile con due foto: una affianco al marito e una in cui insieme tengono in mano un paio di minuscole scarpette da neonato a forma di orsetto. Poi la didascalia: “Siamo così eccitati per l’inizio del 2021”. Il gossip è esploso pochi giorni fa. Gli scommettitori britannici erano certi che entro la fine del 2020 ci sarebbe stato un lieto annuncio, che alla fine è Arrivato: la principessa Eugenia di York, secondogenita del Principe Andrea e Sarah Ferguson e sorella di Beatrice, aspetta un bimbo dal marito Jack ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) E alla fine i rumor sulla gravidanza avevano ragione: laè in dolce attesa e aspetta il suo primo figlio. A qualche giorno dalla voce bomba, eccore l’ufficialità tramite un post pubblicato su Instagram dalla futura mamma. Un post inequivocabile con due foto: una affianco al marito e una in cui insieme tengono in mano un paio di minuscole scarpette da neonato a forma di orsetto. Poi la didascalia: “Siamo così eccitati per l’inizio del 2021”. Il gossip è esploso pochi giorni fa. Gli scommettitori britannici erano certi che entro la fine del 2020 ci sarebbe stato un lieto annuncio, che alla fine èto: laEugenia di York, secondogenita del Principe Andrea e Sarah Ferguson e sorella di Beatrice, aspetta un bimbo dal marito Jack ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva altro Alghero. Bonus regionale, arriva un altro milione dalla Regione Il Tamburino Sardo M5S: “Da Oms grande riconoscimento a Governo italiano”

25 SET - "Dall'Organizzazione mondiale della Sanità arriva oggi un grande riconoscimento al lavoro fatto dal governo italiano per contrastare il Covid-19. Un impegno che si è basato sul senso di respo ...

Helstrom: trailer ufficiale della serie tv

Hulu ha diffuso il trailer ufficiale di Helstrom, l’attesa serie tv in arrivo ad ottobre sulla piattaforma streaming. Tutti gli episodi di Helstrom in anteprima il 16 ottobre, solo su Hulu.

