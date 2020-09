Argentina, scena hard in diretta durante una seduta della Camera: deputato si dimette (Di venerdì 25 settembre 2020) Una scena piuttosto imbarazzante per un deputato durante una seduta virtuale della Camera Argentina. Nel bel mezzo di una discussione sulle misure di protezione del sistema pensionistico nazionale, un politico, Juan Ameri, si è reso protagonista di una scena hot trasmessa in diretta su uno schermo gigante. Mentre l’onorevole Carlos Heller stava illustrando il progetto del governo sul tema, Ameri dedicava attenzioni speciali ed esplicite alla sua compagna seduta accanto a lui. Neanche a dirlo, l’episodio è divenuto virale in pochi minuti sui social. Increduli il presidente della Camera, Sergio Massa, e tutte le persone collegate in ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Unapiuttosto imbarazzante per ununavirtuale. Nel bel mezzo di una discussione sulle misure di protezione del sistema pensionistico nazionale, un politico, Juan Ameri, si è reso protagonista di unahot trasmessa insu uno schermo gigante. Mentre l’onorevole Carlos Heller stava illustrando il progetto del governo sul tema, Ameri dedicava attenzioni speciali ed esplicite alla sua compagnaaccanto a lui. Neanche a dirlo, l’episodio è divenuto virale in pochi minuti sui social. Increduli il presidente, Sergio Massa, e tutte le persone collegate in ...

