Ares Film, Marco Bellavia: “Finalmente qualcuno andrà in galera” (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo scandalo della Ares Film si amplia, l’attore e conduttore Marco Bellavia durissimo: “Finalmente qualcuno andrà in galera”. Le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in merito alla Ares Film stanno facendo discutere: i due in passato sono stati fidanzati e in queste settimane partecipano entrambi al Grande Fratello Vip. Da quello che … L'articolo Ares Film, Marco Bellavia: “Finalmente qualcuno andrà in galera” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo scandalo dellasi amplia, l’attore e conduttoredurissimo: “Finalmenteandrà in galera”. Le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in merito allastanno facendo discutere: i due in passato sono stati fidanzati e in queste settimane partecipano entrambi al Grande Fratello Vip. Da quello che … L'articolo: “Finalmenteandrà in galera” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

loujshuvg : @anonimq678 e faceva parte dell’ares film quindi anche lui è stato vittima di questa “setta” - RubySussex : Geniali gli autori del #gfvip a mettere, nell account Instagram, una foto di scena de “ L onore e il rispetto” targ… - moneypuntoit : ?? Ares gate e la setta: cos'è successo ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ?? - hznll28 : RT @Stayhappy___: Adua, come La Arcuri,Eva , Serena, hanno avuto una relazione con Garko. Ma non è l’unica cosa in comune, tutti facevano p… - hznll28 : RT @Iperborea_: La casa di produzione Ares Film è nata circa una ventina di anni fa. Ha prodotto alcune tra le più famose fiction Mediaset,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ares Film Ares Film: l'esordio, le fiction di successo, fino al fallimento Novella 2000 Ares gate e la setta: cos’è successo ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Scoppia l’Ares gate: l’esistenza di una setta rivelata da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF VIP 2020 coinvolge gli attori della Ares Film: ecco cosa è successo e la ricostruzione della vicenda ...

Grande Fratello Vip, Gabriel Garko entra nella casa: «Sentirete cose che non vorreste sentire, sarà dura»

Grande Fratello Vip, Gabriel Garko entra nella casa: «Sentirete cose che non vorreste sentire, sarà dura». Mai puntata fu più attesa di questa. Dopo i racconti allarmanti di Adua del Vesco e Massimlia ...

Scoppia l’Ares gate: l’esistenza di una setta rivelata da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF VIP 2020 coinvolge gli attori della Ares Film: ecco cosa è successo e la ricostruzione della vicenda ...Grande Fratello Vip, Gabriel Garko entra nella casa: «Sentirete cose che non vorreste sentire, sarà dura». Mai puntata fu più attesa di questa. Dopo i racconti allarmanti di Adua del Vesco e Massimlia ...