Apple Tv+ il catalogo: da oggi i primi tre episodi di Tehran

AppleTV+, l'elenco delle serie tv (solo originali) presenti nel servizio streaming di Apple. Apple Tv+ il catalogo originali – Dal 1° novembre è attivo in Italia e in altri 99 paesi il servizio di streaming Apple Tv+, si tratta di una piattaforma con all'interno produzioni originali come serie tv, film (prossimamente), show per ragazzi e d'animazione. Le serie tv saranno rilasciate sia in formato cofanetto che nella formula 3 episodi al momento del rilascio più episodio settimanale. Al momento le serie tv presenti su Apple Tv+ sono solo originali quindi non è inclusa una differenziazione come quelle presenti su altri cataloghi.

Tehran su apple tv+: uscita, cast, trama e trailer

Diamo il benvenuto a Tehran su Apple Tv+, la prima serie non in lingua inglese a raggiungere la piattaforma di Cupertino. Dal creatore di Fauda Moshe Zonder, il nuovo thriller di spionaggio esordisce ...

