Apple ha in cantiere un'app Hotel per la prenotazione alberghiera? (Di venerdì 25 settembre 2020) Del brevetto in questione riferisce il sito Appleworld.today. Apple nota che per i viaggiatori che soggiornano in Hotel o in località diverse dalla propria abitazione, sono spesso necessarie ... Leggi su macitynet (Di venerdì 25 settembre 2020) Del brevetto in questione riferisce il sitoworld.today.nota che per i viaggiatori che soggiornano ino in località diverse dalla propria abitazione, sono spesso necessarie ...

macitynet : Apple ha in cantiere un’app Hotel per la prenotazione alberghiera? - ManuelColarusso : RT @macitynet: Apple Store Via del Corso a Roma, sbirciamo il cantiere - DarioConti1984 : Apple Store Via del Corso a Roma, sbirciamo il cantiere - macitynet : Apple Store Via del Corso a Roma, sbirciamo il cantiere - tecnoandroidit : iPhone 12, arriverà una versione Mini? Ecco cosa sappiamo a riguardo - Apple presenterà la nuova famiglia di iPhon… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple cantiere Apple ha in cantiere un’app Hotel per la prenotazione alberghiera? macitynet.it Apple ha in cantiere un’app Hotel per la prenotazione alberghiera?

Apple sembra avere in cantiere un’app per la prenotazione alberghiera. È quanto emerge da un brevetto scovato presso il Patent Office statunitense che nel sommario parla di “sistemi e metodi per acced ...

Starbucks sbarca a Roma e cambia sede: aprirà a San Silvestro nel palazzo dell'Apple store

Cambio location a sorpresa per il primo caffè Starbucks a Roma. Il colosso americano, famoso per i frappuccini, non sorgerà in zona Piazza Risorgimento, vicino San Pietro, ma nella centralissima piazz ...

Apple sembra avere in cantiere un’app per la prenotazione alberghiera. È quanto emerge da un brevetto scovato presso il Patent Office statunitense che nel sommario parla di “sistemi e metodi per acced ...Cambio location a sorpresa per il primo caffè Starbucks a Roma. Il colosso americano, famoso per i frappuccini, non sorgerà in zona Piazza Risorgimento, vicino San Pietro, ma nella centralissima piazz ...