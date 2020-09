Anzio, ai domiciliari per lesioni aggravate, litiga con il coinquilino ed evade: arrestato (Di venerdì 25 settembre 2020) A.R., pakistano di 29 anni era stato arrestato in via dei Pesci 2 giorni fa dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, per lesioni aggravate dopo aver colpito con un coltello in diverse parti del corpo la sua compagna. Nella circostanza, era stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. E’ passato un giorno e la sala operativa ha inviato gli agenti di Anzio per una segnalazione da parte di un certo Alì di una lite con il suo coinquilino. Arrivati sul posto e dopo aver preso contatti con l’affittuario dell’appartamento, lo stesso ha raccontato di aver discusso con il suo coinquilino per motivi di convivenza e che, dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) A.R., pakistano di 29 anni era statoin via dei Pesci 2 giorni fa dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di, diretto da Andrea Sarnari, perdopo aver colpito con un coltello in diverse parti del corpo la sua compagna. Nella circostanza, era stato sottoposto agli arrestisu disposizione dell’Autorità Giudiziaria. E’ passato un giorno e la sala operativa ha inviato gli agenti diper una segnalazione da parte di un certo Alì di una lite con il suo. Arrivati sul posto e dopo aver preso contatti con l’affittuario dell’appartamento, lo stesso ha raccontato di aver discusso con il suoper motivi di convivenza e che, dopo ...

CasilinaNews : Anzio. Ai domiciliari per lesioni aggravate, è stato trovato a litigare con un coinquilino fuori dall'abitazione: a… - CorriereCitta : Anzio, ai domiciliari per lesioni aggravate, litiga con il coinquilino ed evade: arrestato - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Tentato omicidio ad Anzio: prova la fuga dai domiciliari l’uomo arrestato per aver accoltellato la compagna https://t.co… - CorriereCitta : Tentato omicidio ad Anzio: prova la fuga dai domiciliari l’uomo arrestato per aver accoltellato la compagna -