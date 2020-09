Antonella Clerici torna in TV con ‘È sempre mezzogiorno’: tutte le anticipazioni (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonella Clerici torna in TV da lunedì 28 settembre con un programma tutto nuovo, È sempre mezzogiorno, che andrà in onda su Rai Uno. La trasmissione sarebbe dovuta partire già qualche settimana fa ma pare che disguidi di carattere tecnico l’abbiano fatta traslare al prossimo lunedì. In ogni caso, la conduttrice ha rivelato qualche succosa anticipazione sul nuovo programma e ha anche parlato della “cacciata” dalla Rai avvenuta l’anno scorso, quando è rimasta fuori dai palinsesti della TV pubblica. Le anticipazioni su È sempre mezzogiorno In primis, è bene ricordare che Antonella Clerici andrà in onda con È sempre mezzogiorno dal ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 settembre 2020)in TV da lunedì 28 settembre con un programma tutto nuovo, Èmezzogiorno, che andrà in onda su Rai Uno. La trasmissione sarebbe dovuta partire già qualche settimana fa ma pare che disguidi di carattere tecnico l’abbiano fatta traslare al prossimo lunedì. In ogni caso, la conduttrice ha rivelato qualche succosa anticipazione sul nuovo programma e ha anche parlato della “cacciata” dalla Rai avvenuta l’anno scorso, quando è rimasta fuori dai palinsesti della TV pubblica. Lesu Èmezzogiorno In primis, è bene ricordare cheandrà in onda con Èmezzogiorno dal ...

