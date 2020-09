Anthony Joshua | «Piango quando smetto»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ha tutte le cinture che contano: IBF, WBA, WBO e IBO. Sigle che, in pratica, identificano chi è in grado di battere. Il due volte campione dei pesi massimi, 113 chili per quasi due metri d’altezza, coltiva la saggezza di Davide e il gusto estetico di un designer in un fisico da Golia. Boss x Ajbxng è la sintesi della sue qualità tradotte in capsule: dieci tra T-shirt, felpe e giacche reinterpretateper il brand tedesco. Domina il royal blu associato all’oro della medaglia olimpica, chesi è aggiudicato a Londra nel 2012. Cosa si prova a vincere sempre? «È una sensazione che amo, è per quella che combatto. Ma salire sul ring mi rende felice a prescindere: vinco ogni volta che ci salgo». Per ...