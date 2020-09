Andrea Loreni, la grammatica dell’equilibrio (Di sabato 26 settembre 2020) Le immagini della ventenne Maria Spelterini che, alla fine dell’Ottocento, percorreva su un cavo il cielo sopra la gola del Niagara hanno fatto la storia. Come quelle, ad altre latitudini, di Charles Blondin o del più noto e recente Philippe Petit. Funamboli collocabili in una tradizione circense si misuravano, come altri, con la gravità e l’attrito dell’aria. Una scelta che per Andrea Loreni si è da subito congiunta alla meditazione zen e che dal 2006, anno in cui ha cominciato … Continua L'articolo Andrea Loreni, la grammatica dell’equilibrio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 settembre 2020) Le immagini della ventenne Maria Spelterini che, alla fine dell’Ottocento, percorreva su un cavo il cielo sopra la gola del Niagara hanno fatto la storia. Come quelle, ad altre latitudini, di Charles Blondin o del più noto e recente Philippe Petit. Funamboli collocabili in una tradizione circense si misuravano, come altri, con la gravità e l’attrito dell’aria. Una scelta che persi è da subito congiunta alla meditazione zen e che dal 2006, anno in cui ha cominciato … Continua L'articolo, ladell’equilibrio proviene da il manifesto.

laboescapes : RT @raccolti: Un funambolo non deve annientare la paura, bensì accoglierla. Andrea Loreni ci spiegherà come abbia imparato a gestire la pau… - Nerys__ : RT @raccolti: Un funambolo non deve annientare la paura, bensì accoglierla. Andrea Loreni ci spiegherà come abbia imparato a gestire la pau… - paolomusano : RT @raccolti: Un funambolo non deve annientare la paura, bensì accoglierla. Andrea Loreni ci spiegherà come abbia imparato a gestire la pau… - raccolti : Un funambolo non deve annientare la paura, bensì accoglierla. Andrea Loreni ci spiegherà come abbia imparato a gest… -

