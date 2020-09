Ancora Charlie Hebdo? Nuovo attacco, 4 accoltellati: torna il terrore a Parigi dopo le vignette su Maometto (Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora Charlie Hebdo? Sangue e terrore a Parigi, dove quattro uomini sono stati accoltellati nei pressi della vecchia redazione del settimanale satirico, quella in cui si consumò il terrificante attentato il 7 gennaio 2005. L'aggressore è in fuga e la polizia della capitale francese invita le persone a non uscire di casa. Due dei feriti sarebbero in gravi condizioni. Charlie Hebdo aveva recentemente subito nuove minacce, dopo che all'inizio di settembre aveva ripubblicato le vignette su Maometto, proprio alla vigilia del processo per gli attentati del 2015. Si trattava delle vignette dietro al primo attacco, quelle per le quali il terrorismo islamico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020)? Sangue e, dove quattro uomini sono statinei pressi della vecchia redazione del settimanale satirico, quella in cui si consumò il terrificante attentato il 7 gennaio 2005. L'aggressore è in fuga e la polizia della capitale francese invita le persone a non uscire di casa. Due dei feriti sarebbero in gravi condizioni.aveva recentemente subito nuove minacce,che all'inizio di settembre aveva ripubblicato lesu, proprio alla vigilia del processo per gli attentati del 2015. Si trattava delledietro al primo, quelle per le quali il terrorismo islamico ...

Noi eravamo lì, a Parigi, nel freddo e piovoso gennaio del 2015, pressati da 4 milioni di persone, a dimostrare per la difesa della libertà d’informazione ed opinione, per onorare i giornalisti e fume ...

