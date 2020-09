America’s Got Talent, il messaggio di Meghan Markle al concorrente: «Siamo così fieri di te» (Di venerdì 25 settembre 2020) La villa di Harry e Meghan Markle sfoglia la gallery Meghan Markle, 39 anni, sembra sempre più a suo agio ora che è tornata nel suo ruolo di cittadina americana. La duchessa di Sussex, infatti, ha appena fatto una breve apparizione video durante il programma America’s Got Talent per dare coraggio e fiducia ad Archie Williams, uno dei concorrenti, che ha raccontato, durante la trasmissione, una storia davvero struggente. «Caro Archie, vorrei solo dirti che Siamo così ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) La villa di Harry esfoglia la gallery, 39 anni, sembra sempre più a suo agio ora che è tornata nel suo ruolo di cittadina americana. La duchessa di Sussex, infatti, ha appena fatto una breve apparizione video durante il programma America’s Gotper dare coraggio e fiducia ad Archie Williams, uno dei concorrenti, che ha raccontato, durante la trasmissione, una storia davvero struggente. «Caro Archie, vorrei solo dirti checosì ...

infoitscienza : Meghan Markle sempre più hollywoodiana (e meno reale): l apparizione ad «America s Got Talent» - ShowsPopular : ?? “America's Got Talent S15e25 Streaming Sottotitoli (Sub ita)” - ShowsPopular : ?? Gioca ora: 'America's Got Talent' Stagione 15 Episodio 25 ~ Online Link ?? - ShowsPopular : ?? Gioca ora: 'America's Got Talent' Stagione 15 Episodio 24 ~ Online Link ?? - namacissiii : non io che a 1:10 AM guardo i video di quelli che fatto i trucchi di magia ad america’s got talent -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Got