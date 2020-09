Amazon Luna, servizio gaming per battere Stadia: il trailer – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Arriva sul mercato Amazon Luna, il servizio di cloud gaming pronto a fare concorrenza a Google Stadia. Andiamo a vedere il trailer lanciato sul web. Continua a rinforzarsi sul mercato Amazon, pronto a lanciare il servizio Luna. Amazon Luna sarà un servizio di cloud gaming pronto a far concorrenza a Google Stadia. Tra le diverse … L'articolo Amazon Luna, servizio gaming per battere Stadia: il trailer – VIDEO proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Arriva sul mercato, ildi cloudpronto a fare concorrenza a Google. Andiamo a vedere illanciato sul web. Continua a rinforzarsi sul mercato, pronto a lanciare ilsarà undi cloudpronto a far concorrenza a Google. Tra le diverse … L'articoloper: ilproviene da .

AmazonRetweet : RT @PeterVogric: #Amazon è riuscita a portare un servizio di giochi in streaming su #iOS. Ecco come: - PeterVogric : #Amazon è riuscita a portare un servizio di giochi in streaming su #iOS. Ecco come: - insidetgame : Amazon Luna sfida Stadia - LaTanaDelGizmo : Amazon Luna è pronta a sfidare Stadia e Xcloud! - SignorAldo : RT @RiccardoLuna: Il futuro, inevitabile, degli orologi #watch #apple #amazon #halo -