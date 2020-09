Amazon lancia la nuova piattaforma di cloud gaming | come funziona Luna

Leggi su zon

(Di venerdì 25 settembre 2020), ladiverrà pensata daverràta in questi giorni. Quali sono le novità?si prepara al lancio delladi. Il nuovo servizio funzionerà proprioStadia permetterà di giocare una raccolta di titoli su TV, smartphone e tablet. Per il momentosarà disponibile sono negli Stati Uniti, dove servirà un invito per accedere. La connessione sarà garantita anche dal controller ufficiale che, precisa, si connetterà direttamente al. I test ...