Ama e Legambiente insieme per ‘Puliamo il Mondo’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – L’azienda supporta il tradizionale appuntamento organizzato dache vede impegnati numerosi volontari dal centro alla periferia della Capitale. Anche quest’anno AMA esono fianco a fianco per la ventottesima edizione di Puliamo il Mondo, la storica iniziativa di volontariato ambientale. Da domenica scorsa, l’Azienda sta supportando i numerosi volontari che, dal centro alla periferia della Capitale, sono impegnati nella pulizia e nella riqualificazione di strade, piazze, parchi, piste ciclabili, con la consegna delle attrezzature necessarie (sacchi, ramazze, ventole. rastrelli, pale e guanti) il ritiro e il corretto smaltimento di tutti i rifiuti raccolti. Diverse le iniziative previste nei prossimi giorni in varie zone della citta’, in particolare nei municipi I, II, III, V, VIII, IX, X, XIII, ...