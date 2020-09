Altro che Johnson. Il mondo elogia l'Italia per la gestione del Covid-19 (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende omaggio all’Italia 🇮🇹 https://t.co/zuTSRKvF72— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 25, 2020Come dice qualcuno, ameremo anche troppo la libertà (per fortuna, verrebbe da aggiungere) ma che nelle situazioni più complesse proviamo a tirare fuori il meglio di noi stessi è un dato storicamente riscontrabile. Magari commettendo errori, ma la nostra serietà (da ieri parola dal valore presidenziale) è fuor di dubbio. E, a quanto pare, se ne sono accorti in molti.È di questa mattina il tweet dell’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) con il quale ha voluto elogiare “il governo e la comunità” Italiane per il modo in cui “hanno reagito con forza e hanno ribaltato la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende omaggio all’🇮🇹 https://t.co/zuTSRKvF72— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 25, 2020Come dice qualcuno, ameremo anche troppo la libertà (per fortuna, verrebbe da aggiungere) ma che nelle situazioni più complesse proviamo a tirare fuori il meglio di noi stessi è un dato storicamente riscontrabile. Magari commettendo errori, ma la nostra serietà (da ieri parola dal valore presidenziale) è fuor di dubbio. E, a quanto pare, se ne sono accorti in molti.È di questa mattina il tweet dell’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) con il quale ha volutore “il governo e la comunità”ne per il modo in cui “hanno reagito con forza e hanno ribaltato la ...

