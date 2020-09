Almeno 450 alunni a casa in Toscana: in 10 giorni boom di contagi. I casi provincia per provincia (Di venerdì 25 settembre 2020) Basta che uno studente risulti positivo che scatta il protocollo di sicurezza: si “sigilla” la classe e si mettono in isolamento pure docenti e personale vario. Il parere dell'esperto dell'Ars Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 25 settembre 2020) Basta che uno studente risulti positivo che scatta il protocollo di sicurezza: si “sigilla” la classe e si mettono in isolamento pure docenti e personale vario. Il parere dell'esperto dell'Ars

Basta che uno studente risulti positivo che scatta il protocollo di sicurezza: si “sigilla” la classe e si mettono in isolamento pure docenti e personale vario. Il parere dell'esperto dell'Ars Saltano ...

Mancano insegnanti per ottomila studenti

La scuola è ripartita, sì, ma con grandi difficoltà e a passo lento: alla fine della prima settimana di lezioni solo nella nostra provincia manca ancora qualcosa come 450 insegnanti, supplenti, fra po ...

Mancano insegnanti per ottomila studenti

La scuola è ripartita, sì, ma con grandi difficoltà e a passo lento: alla fine della prima settimana di lezioni solo nella nostra provincia manca ancora qualcosa come 450 insegnanti, supplenti, fra po ...