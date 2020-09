"Allora siamo tutti fascisti?", "Sei nervoso eh": il leghista Molteni e Massimo Franco, che rissa in diretta tv | Video (Di venerdì 25 settembre 2020) Volano gli stracci a Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. In studio c'è Massimo Franco, firma del Corriere della Sera, il quale sfiora e rilancia l'equazione: leghisti uguale fascisti. Insomma, rimprovera un vulnus democratico al partito di Matteo Salvini. Il solito ritornello. Peccato che in collegamento sia ospite anche il leghista Nicola Molteni, il quale perde le staffe e affronta a brutto muso Franco: "La Lega ha il 25 per cento dei consensi. Non tutti gli elettori possono essere fascisti o estremisti", scandisce. La replica di Massimo Franco? "La vedo nervoso". E lo scontro continua... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Volano gli stracci a Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. In studio c'è, firma del Corriere della Sera, il quale sfiora e rilancia l'equazione: leghisti uguale. Insomma, rimprovera un vulnus democratico al partito di Matteo Salvini. Il solito ritornello. Peccato che in collegamento sia ospite anche ilNicola, il quale perde le staffe e affronta a brutto muso: "La Lega ha il 25 per cento dei consensi. Nongli elettori possono essereo estremisti", scandisce. La replica di? "La vedo". E lo scontro continua...

Nicola Molteni e Massimo Franco, rissa a Omnibus: "Allora siamo tutti fascisti?", "Sei nervoso eh"

Volano gli stracci a Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. In studio c'è Massimo Franco, firma del Corriere della Sera, il quale sfiora e rilancia l'equazione: ...

