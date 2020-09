Allerta Meteo Toscana: previsto maltempo con vento e mareggiate (Di venerdì 25 settembre 2020) Codice arancione per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l’Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Protezione civile regionale. Si prevede vento di libeccio-ponente molto forte sulla costa centrale, sull’Arcipelago e sui rilievi. Progressiva attenuazione in serata con la rotazione a maestrale. Mare fino a agitato o localmente molto agitato al largo con probabile forte mareggiata sulla costa centrale. Lenta attenuazione a partire dalla nottata. Ci sarà la possibilità di temporali sulle zone centro-meridionali nel pomeriggio e sulla fascia costiera in serata, localmente anche di forte intensità, possibili occasionali ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Codice arancione perper tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l’Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto della. Li ha emessi la sala operativa unificata della Protezione civile regionale. Si prevededi libeccio-ponente molto forte sulla costa centrale, sull’Arcipelago e sui rilievi. Progressiva attenuazione in serata con la rotazione a maestrale. Mare fino a agitato o localmente molto agitato al largo con probabile forte mareggiata sulla costa centrale. Lenta attenuazione a partire dalla nottata. Ci sarà la possibilità di temporali sulle zone centro-meridionali nel pomeriggio e sulla fascia costiera in serata, localmente anche di forte intensità, possibili occasionali ...

Tg1Raiofficial : Ritrovato senza vita il runner scomparso ieri nel varesotto. L'uomo stava correndo nei boschi quando è stato sorpre… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - Napolitanteam : Maltempo Campania: allerta meteo prorogata fino a domenica 27 settembre - - ArachidiB : @beautyqueenint4 No, alla fine qua nessuno ha fatto nulla per l'allerta meteo, sono semplicemente io che non riesco… - Elisa34012803 : RT @andreasso1951: Domani a Livorno allerta meteo chiuse scuole di ogni ordine e grado, ho scelto un brutto momento spero di assistere a qu… -