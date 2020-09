Allerta Meteo Puglia: previsto maltempo e vento forte (Di venerdì 25 settembre 2020) Sulla base dell’Allerta arancione diramata dalla Protezione civile pugliese per rischio vento su tutta la Puglia per tutta la giornata di oggi fino alle prime ore di domani, a Barletta il sindaco, Cosimo Cannito, ha chiuso con ordinanza i giardini del castello e il cimitero. Sono infatti previste forti raffiche di vento di burrasca con mareggiate lungo le coste esposte. L’ordinanza restera’ in vigore fino alle 20 di domani. Il sindaco consiglia alla cittadinanza di restare in casa se possibile, evitare di transitare in prossimita’ di alberi e non tenere su terrazzi e balconi vasi e oggetti in bilico. Fino a stasera sulla Puglia e’ in atto anche un’Allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Sulla base dell’arancione diramata dalla Protezione civile pugliese per rischiosu tutta laper tutta la giornata di oggi fino alle prime ore di domani, a Barletta il sindaco, Cosimo Cannito, ha chiuso con ordinanza i giardini del castello e il cimitero. Sono infatti previste forti raffiche didi burrasca con mareggiate lungo le coste esposte. L’ordinanza restera’ in vigore fino alle 20 di domani. Il sindaco consiglia alla cittadinanza di restare in casa se possibile, evitare di transitare in prossimita’ di alberi e non tenere su terrazzi e balconi vasi e oggetti in bilico. Fino a stasera sullae’ in atto anche un’gialla per rischio idrogeologico per temporali.L'articoloWeb.

Tg1Raiofficial : Ritrovato senza vita il runner scomparso ieri nel varesotto. L'uomo stava correndo nei boschi quando è stato sorpre… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - LatinaBiz : Maltempo E' stato proclamato un'allerta meteo a causa del maltempo che si sta abbattendo in questi giorni sul Lazi… - TrevisoVerdi : RT @Gazzettino: Meteo in Veneto, le previsioni: ondata di maltempo, rovesci intensi e allerta per il vento forte - ViviCampania : Caos a Napoli, la Konsumer: 'Allerta meteo scusa per non risolvere i problemi' - -