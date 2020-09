Allerta meteo nel Lazio. Ad Anzio attivato il COC, il Sindaco: ‘Fare attenzione’ (Di venerdì 25 settembre 2020) “Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso meteo che prevede sul Lazio: dalle prime ore di oggi, venerdì 25.09.2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla mattina di oggi, venerdì 25.09.2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte. E’ Allerta gialla idrogeologica per temporali sulle Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), mentre è Allerta arancione sulle Zone D ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) “Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avvisoche prevede sul: dalle prime ore di oggi, venerdì 25.09.2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla mattina di oggi, venerdì 25.09.2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte. E’gialla idrogeologica per temporali sulle Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), mentre èarancione sulle Zone D ...

