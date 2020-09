Allerta Meteo | l’aria fredda Sub-Polare invade l’Italia e fa esplodere il maltempo | neve sulle Alpi | venti di burrasca

(Di venerdì 25 settembre 2020) Stiamo entrando nel vivo dell’affondo perturbato nordatlantico annunciato da giorni verso il nostro bacino. Oramai il cavo depressionario abbraccia gran parte dell’Europa centro settentrionale, con asse ciclonico che ha ben sfondato il Mediterraneo centro settentrionale e anse cicloniche che inglobano bene gran parte dell’Italia, fino alle regioni meridionali. Sarà una giornata di pesante, oggi, su molte regioni, all’insegna di rovesci diffusi, temporali anche forti e nubifragi, su molte aree anche con rischio allagamenti lampo e locali dissesti. Da segnalare ancheforti e temperatura in calo, soprattutto nel pomeriggio-sera, confino a quote medie o medio-bassee forti mareggiate sui litorali. Ma vediamo più nel ...

Pisa, 25 settembre 2020 - Le forti raffiche di vento che da stamani imperversano sulla costa toscana hanno creato qualche disagio anche nel Pisano. In particolare il viale che costeggia l'Arno e che d ...Su buona parte dell’Italia, tra ieri sera e stamattina, si è abbattuta una burrasca autunnale in piena regola: piogge, vento, temperature in netto calo. Senza dimenticare i fenomeni più estremi: tromb ...