Allerta Meteo | FOCUS sul maltempo del weekend | temporali al Centro Sud | arriva il primo freddo Tutti i dettagli

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il peggioramento nordatlantico, caratterizzato dall’azione di un vortice depressionario a carattere, insisterà sul territorio italiano per tutto il fine settimana e ancora con strascichi per lunedì 28. Le regioni più esposte alle correnti perturbate da esso indotte, saranno quelle del medio-basso Tirreno, dal Lazio, Campania, fino alla Calabria-settentrionale tirrenica e ancora le aree-orientali del Nord, localmente quelle alpini e prealpine, l’Emilia Romagna, il Nord Appennino, anche la Toscana, localmente le isole maggiori. Meno interessati i settori ionici estremi, il Sud della Sicilia e ancor meno il Nord Ovest, specie ilSud Piemonte e il Ponente Ligure, localmente anche la pianura lombarda occidentale, dove le precipitazioni potrebbero essere in ...