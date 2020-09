Allerta Meteo Campania, anche domani a Napoli scuole chiuse: chiudono anche parchi, cimiteri e impianti sportivi (Di venerdì 25 settembre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato un’ordinanza per la chiusura di scuole, parchi, cimiteri e impianti sportivi cittadini nella giornata di domani, sabato 26 settembre, causa previste avverse condizioni Meteo. Nel provvedimento del primo cittadino si premette che “nella tarda mattinata di oggi, così come previsto dall’Allerta Meteo diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania, si è abbattuto sulla città di Napoli un violento temporale con raffiche di vento di eccezionale intensità che ha provocato ingenti danni alla viabilità e circolazione stradale e che in diversi quartieri si sono verificati ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Il sindaco diLuigi de Magistris ha firmato un’ordinanza per la chiusura dicittadini nella giornata di, sabato 26 settembre, causa previste avverse condizioni. Nel provvedimento del primo cittadino si premette che “nella tarda mattinata di oggi, così come previsto dall’diramata ieri dalla Protezione civile della Regione, si è abbattuto sulla città diun violento temporale con raffiche di vento di eccezionale intensità che ha provocato ingenti danni alla viabilità e circolazione stradale e che in diversi quartieri si sono verificati ...

Tg1Raiofficial : Ritrovato senza vita il runner scomparso ieri nel varesotto. L'uomo stava correndo nei boschi quando è stato sorpre… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - KonsumerItalia : RT @enzfer: Non mettiamo assolutamente in discussione l’allerta meteo, che viene diramata dalla protezione civile con competenze tecniche,… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 26/09/2020, diramato dal @DPCgov il 25/09/2020 Ricevi #Allert… - marcopomella : RT @ComunePisa: Criticità codice Arancione per Vento e Mareggiate, in corso, fino alle ore 20 di venerdì; criticità codice Giallo per Mareg… -