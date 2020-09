Allarme terrorismo a Parigi: quattro accoltellati vicino all'ex sede di Charlie Hebdo (Di venerdì 25 settembre 2020) La polizia antiterrorismo è intervenuta a Parigi per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Le forze dell'ordine hanno invitato gli abitanti a tenersi lontani dalla ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 settembre 2020) La polizia antiè intervenuta aper quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Le forze dell'ordine hanno invitato gli abitanti a tenersi lontani dalla ...

Sakurauchi_Hime : RT @Valerio50810961: @molumbe Come terrorizzare il popolo pecora che abbocca e ci crede! Procurato allarme ! Terrorismo mediatico ! Buttate… - Valerio50810961 : @molumbe Come terrorizzare il popolo pecora che abbocca e ci crede! Procurato allarme ! Terrorismo mediatico ! Buttate le TV ! - Bibolotty : RT @TgLa7: #Parigi, allarme bomba nella Tour Eiffel dopo una telefonata anonima. Evacuata la zona, in corso accertamenti. #terrorismo https… - CultEvent_tweet : RT @TgLa7: #Parigi, allarme bomba nella Tour Eiffel dopo una telefonata anonima. Evacuata la zona, in corso accertamenti. #terrorismo https… - Dolce_Globo : RT @TgLa7: #Parigi, rientrato allarme bomba nella Tour Eiffel dopo l'evacuazione e il controllo degli artificieri. #terrorismo -

