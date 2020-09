Alberico Lemme a Piazzapulita e il vaccino per il Coronavirus pericoloso (Di venerdì 25 settembre 2020) Alessio Lasta dopo aver intervista Sara Cunial si immerge nuovamente negli abissi del negazionismo COVID a Piazzapulita. Questa volta per bene 5 minuti abbondanti è Alberico Lemme a snocciolare in serie tutte le fake news sul Coronavirus. Il dietologo considera la mascherina un bavaglio e il virus non più una minaccia “perché c’è una cura”. Quando l’inviato gli fa notare che a Sassari, e purtroppo non solo lì, le terapie intensive sono piene Lemme dice che sono in 5 e che li stanno curando tutti. Peccato che proprio pochi giorni fa è morto un ragazzo di appena 33 anni in Sardegna a causa di COVID-19. E per on farsi mancare niente arriva anche la storia che il Coronavirus è creato in laboratorio. Manca qualcosa? ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Alessio Lasta dopo aver intervista Sara Cunial si immerge nuovamente negli abissi del negazionismo COVID a. Questa volta per bene 5 minuti abbondanti èa snocciolare in serie tutte le fake news sul. Il dietologo considera la mascherina un bavaglio e il virus non più una minaccia “perché c’è una cura”. Quando l’inviato gli fa notare che a Sassari, e purtroppo non solo lì, le terapie intensive sono pienedice che sono in 5 e che li stanno curando tutti. Peccato che proprio pochi giorni fa è morto un ragazzo di appena 33 anni in Sardegna a causa di COVID-19. E per on farsi mancare niente arriva anche la storia che ilè creato in laboratorio. Manca qualcosa? ...

