Alba Parietti la trageda a Oggi è un altro giorno | La malattia della mamma (Di venerdì 25 settembre 2020) Alba Parietti in questi anni ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla famiglia, anche per proteggere la madre che nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con una malattia mentale che aveva imparato a capire da sola. L’infanzia per Alba Parietti, dunque, non è stata poi così sempre come tutti … L'articolo Alba Parietti la trageda a Oggi è un altro giorno La malattia della mamma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020)in questi anni ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla famiglia, anche per proteggere la madre che nel corsosua vita ha dovuto fare i conti con unamentale che aveva imparato a capire da sola. L’infanzia per, dunque, non è stata poi così sempre come tutti … L'articololaè unLaproviene da www.meteoweek.com.

marcellorota1 : Alba Parietti è una mezza calza sessantenne di una noia letale..galleggia da decenni nel mondo telesivo facendo l’o… - purple_lady18 : Alba Parietti: 'non ho mai fatto niente per piacere' (certo, ci credono tutti), 'io mi sono sempre ispirata alle do… - I_am_so_yammy : io ancora incredula che alba parietti abbia un figlio di 38 anni - giulxsupina : @roxss_98 io quel video l'ho scaricato da Instagram (lo ha postato alba parietti lol) non sono riuscita nemmeno a c… - CrazyMalandrina : @ohdiounsexyshop Beh, essendo figlio di Alba Parietti è stato istruito per bene ?? -