Alba Parietti aveva paura di avere la stessa malattia della madre (Foto) (Di venerdì 25 settembre 2020) A Oggi è un altro giorno Alba Parietti rivede le immagini di sua madre, racconta della malattia, della paura di ammalarsi come lei (Foto). Mamma Graziella era bipolare, non è la prima volta che Alba Parietti ne parla ma è sempre forte la sua emozione quando confida cosa ha fatto da bambina. Non ha mai avuto una diagnosi sua madre, lei l’ha dovuto capire presto che la mamma non stava bene. Era una donna dolcissima che aiutava gli altri e viveva di poesia e musica ma in un attimo si trasforma e diventata cattiva, ingestibile, un’altra persona. Tante volte Alba si è sentita accusare di cose orribili dalla donna che l’aveva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 settembre 2020) A Oggi è un altro giornorivede le immagini di sua, raccontadi ammalarsi come lei (). Mamma Graziella era bipolare, non è la prima volta chene parla ma è sempre forte la sua emozione quando confida cosa ha fatto da bambina. Non ha mai avuto una diagnosi sua, lei l’ha dovuto capire presto che la mamma non stava bene. Era una donna dolcissima che aiutava gli altri e viveva di poesia e musica ma in un attimo si trasforma e diventata cattiva, ingestibile, un’altra persona. Tante voltesi è sentita accusare di cose orribili dalla donna che l’...

