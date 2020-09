Al GF VIP 5 il balletto della discordia | Adua e Andrea vs Guenda e Massimiliano | nervi tesi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 settembre 2020) Chi sta seguendo la diretta dalla casa del Grande Fratello VIP 5 sa bene che i ragazzi stanno preparando un. Ne avevano fatto uno anche per la terza puntata ma questa settimana, la prova per il budget, è proprio legata a questa esibizione. A dirigere tutto Matilde Brandi ma nonostante la sua professionalità e la sua dedizione, in casa isono. Il motivo? Le scelte fatte da Matilde che, dopo le prove, ha preferito optare per la coppia formata daMorra eGoria invece che su quella formata dadel Vesco eZelletta.si sono accorti cheprobabilmente c’è rimasta male e hanno scelto di chiarire subito con lei, dicendole ...