Agguato vicino la vecchia sede di Charlie Hebdo, a Parigi: quattro feriti (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – Almeno quattro persone sono state ferite con un’arma da taglio oggi a Parigi, di fronte al palazzo che ospitava la redazione del settimanale Charlie Hebdo: lo hanno riferito fonti concordanti, citati dalla stampa francese. Circa un’ora fa la polizia della capitale aveva annunciato il suo intervento, con un post sui social network. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – Almeno quattro persone sono state ferite con un’arma da taglio oggi a Parigi, di fronte al palazzo che ospitava la redazione del settimanale Charlie Hebdo: lo hanno riferito fonti concordanti, citati dalla stampa francese. Circa un’ora fa la polizia della capitale aveva annunciato il suo intervento, con un post sui social network.

La notizia è confermata anche da altri media francesi. Ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna nell'attentato avvenuto oggi a Parigi nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo, secondo testimoni ...

