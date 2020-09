Agguato vicino ex sede Charlie Hebdo a Parigi, 4 feriti (Di venerdì 25 settembre 2020) Parigi (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite in un Agguato avvenuto nei pressi dell’ex sede di Charlie Hebdo a Parigi. Due sospetti sono stati fermati. Un tweet della polizia ha invitato gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 settembre 2020)(ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite in unavvenuto nei pressi dell’exdi. Due sospetti sono stati fermati. Un tweet della polizia ha invitato gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

