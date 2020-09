Aggiornata la mappa della copertura 5G in Italia a settembre 2020

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) A che punto siamo con la5G in? Unaa questo mese diè disponibile attraverso uno strumento abbastanza noto a tutti come quello messo a disposizione sul sito nPerf.it. I passi in avanti compiuti negli ultimi mesi estivi non sono così significativi ma a tal proposito vanno pure fatte delle riflessioni in riferimento ad ampie zone del paese ancora tagliate fuori dalla tipologia di connessione ultra-veloce. Per chi non conoscesse le modalità do monitoraggio5G condotte grazie alla piattaforma nPerf.it va detto che i dati sono raccolti su base volontaria, grazie all’app ufficiale del servizio scaricata daglini. Si tratta dunque di una ...