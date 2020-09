Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: emerge il vero motivo per cui si sono lasciati (Di venerdì 25 settembre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra concorrenti del GF Vip 5 Da oltre una settimana Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono due concorrenti del Grande Fratello Vip 5. I due, oltre ad aver lavorato insieme in molte fiction per Canale 5, in passato hanno avuto anche una breve relazione sentimentale. Ma sin dalla prima puntata, andata in onda lunedì scorso, gli atteggiamenti assunti da entrambi fanno intendere che non sono rimasti in ottimi rapporti. Tuttavia nel terzo appuntamento, dopo un duro scontro, i due ex si sono abbracciati affettuosamente con tanto di lacrime. Ma per quale ragione l’ex di Gabriel Garko e il bel attore tenebroso all’epoca si sono ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020)Delconcorrenti del GF Vip 5 Da oltre una settimanaDeldue concorrenti del Grande Fratello Vip 5. I due, oltre ad aver lavorato insieme in molte fiction per Canale 5, in passato hanno avuto anche una breve relazione sentimentale. Ma sin dalla prima puntata, andata in onda lunedì scorso, gli atteggiamenti assunti da entrambi fanno intendere che nonrimasti in ottimi rapporti. Tuttavia nel terzo appuntamento, dopo un duro scontro, i due ex siabbracciati affettuosamente con tanto di lacrime. Ma per quale ragione l’ex di Gabriel Garko e il bel attore tenebroso all’epoca si...

Santuz15 : Comunque raga dalle parole di Garko su Instagram io ho percepito che va dentro a “redarguire” Adua e Massimiliano e… - vane___96 : @damellis20202 Parlerà della sua omosessualità e farà sentire la sua vicinanza ad Adua senza parlare specificamente del caso Ar3s - calmapolepole : Nel cast del #GFVIP Adua e Massimiliano sapendo che sarebbero emerse queste questioni, quindi che non faccia un pas… - GretaSmara : Gabriel Garko, Massimiliano Morra , Adua Del Vesco Il triangolo no, non lo avevo considerato #GFVIP - fumodasolo : ma adua e elisabetta si stanno truccando o si stanno rifacendo qualche parte del viso? sono tre ore che si truccano ma che cazzo #gfvip -